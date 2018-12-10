В «ДНР» на одной из шахт присвоили зарплату более 100 работников

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) на одной из шахт присвоили зарплату работников в сумме более 500 тыс. руб. (208 тыс. грн по курсу местного банка на 10.12.18). Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что к хищению денег шахтеров причастны «должностные лица» одного из частных угледобывающих предприятий города.

«По устному указанию руководителя главный бухгалтер данного предприятия произвела частичную выплату начисленной заработной платы работникам предприятия за один из месяцев прошлого года, сославшись на отсутствие денежных средств для выплаты полной суммы. В результате должностными лицами были присвоены денежные средства более 100 работников на общую сумму более полумиллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

«Действия фигурантов квалифицируются согласно ч. 3 ст. 172 УК ДНР (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. руб. (4 тыс. грн)», – заявили в «полиции».

Источник: https://dnews.dn.ua