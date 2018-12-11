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Боевики “ДНР” готовят очередную диверсию
Вот как бывает: оккупационное командование через свои СМИ твердит о своей законности и выполнении Минских соглашений, а на деле готовит диверсию. Так, в процессе подготовки, боевики “ДНР” преграждают пути проезда, минируют временно оккупированные территории.
В специальном отчете мониторинговой группы ОБСЕ также отмечается диверсионная деятельность боевиков, передает news.dn.ua.
“Наблюдатели видели два укрытых ветками ствола деревьев неподалеку н.п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству Киева, 64 км к югу от Донецка). Каждый ствол занимал примерно 3 м ширины указанной дороги и препятствовал движению транспорта с противоположного направления. Кроме того, на одном из стволов был замечен рукописный знак с надписью: “Стоп! Мины” на русском языке”, – отмечается в отчёте СММ ОБСЕ. Таким образом представители специальной мониторинговой пришли к выводу, что оккупанты РФ намеренно заваливают дороги и минируют захваченную территорию, готовясь к масштабной диверсии.
О масштабах планируемой диверсии говорит и резко вспыхнувшая волна мародёрства боевиков. Во временно оккупированных населенных пунктах они пилят “на металл” оборудования предприятий. Складывается впечатление, что доворовывают последнее имущество, оставшееся на оккупированных территориях.
Теперь оккупанты добрались до пустых железнодорожных вагонов на станции “Донецк северный”. “В лом мож попилить решили”, “А может просто сами вагоны на металлолом повезут сдавать. В тех краях сдать то металлолом это прям национальная идея”, “Зима. Трупы хранить негде”, – в социальных сетях комментируют жители временно оккупированных территорий.
Теги: Донбасс, железная дорога, металлолом, диверсия, ОБСЕ, ДНР, боевики, мины, соцсети
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