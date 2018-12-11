Боевики «ДНР» обстреляли пограничников на КПВВ «Марьинка»

11.12.2018 12:25

Подразделения НВФ обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ «Марьинка». Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, в Госпогранслужбе уточнили:

«Вчера в 21:35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ „Марьинка“. В настоящее время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь в ответ не открывался. К счастью, пострадавших нет».

В ГПСУ добавили, что несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.