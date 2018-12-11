Граждан, которые платят за коммунальные услуги в ОРДЛО, не будут преследовать за «финансирование терроризма» - Тука

11.12.2018 07:40

Украинская власть не будет назначать штрафы и начислять пеню жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий за неуплату ими коммунальных платежей. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, пишет ДонПресс

Также он успокоил жителей ОРДЛО, которые проживают на данных территориях и вынуждены платить за «коммуналку» в так называемые «республиканские банки». Эти люди опасаются наказаний за «финансирование терроризма», однако такие опасения напрасны.

«Это маразм. Никто никого за это преследовать не будет», — сказал Георгий Тука.