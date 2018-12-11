На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов

11.12.2018 10:43

В пограничных пунктах пропуска, расположенных на границе Украины с Россией (участки временно неподконтрольной украинскому правительству территории), сохраняются огромные очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

По их словам, уже несколько дней подряд на КПП скапливаются машины, потому что представители НВФ, контролирующие пункты пропуска, по многу раз переписывают данные телефонов всех, кто выезжает в Россию. Дончане отмечают: единой базы у незаконных вооруженных формирований нет, поэтому даже те, кто ездит очень часто, вынуждены постоянно диктовать свои данные и простаивать в очереди заново.

«Сегодня на д***ском МПП. Очереди, создаваемые „пограничниками и таможенниками“. Эта искусственная тянучка из-за переписывания имеев и номеров телефонов», — написал комментатор и привел фото большой очереди.

«Опять спрашивают номер телефона и переписывают паспортные данные. Неужели не могут за 5 лет сделать общую базу? Я за 4 года раз 30 эти данные давал», — возмущается другой дончанин.