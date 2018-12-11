Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов

11.12.2018 10:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов

В пограничных пунктах пропуска, расположенных на границе Украины с Россией (участки временно неподконтрольной украинскому правительству территории), сохраняются огромные очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает ДонПресс.
По их словам, уже несколько дней подряд на КПП скапливаются машины, потому что представители НВФ, контролирующие пункты пропуска, по многу раз переписывают данные телефонов всех, кто выезжает в Россию. Дончане отмечают: единой базы у незаконных вооруженных формирований нет, поэтому даже те, кто ездит очень часто, вынуждены постоянно диктовать свои данные и простаивать в очереди заново.
«Сегодня на д***ском МПП. Очереди, создаваемые „пограничниками и таможенниками“. Эта искусственная тянучка из-за переписывания имеев и номеров телефонов», — написал комментатор и привел фото большой очереди.
«Опять спрашивают номер телефона и переписывают паспортные данные. Неужели не могут за 5 лет сделать общую базу? Я за 4 года раз 30 эти данные давал», — возмущается другой дончанин.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, очереди, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх