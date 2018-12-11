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На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине
На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области число людей, зарегистрированных в местных центрах занятости в 4 раза больше, чем на территории региона, подконтрольного украинским властям.
Согласно данным «центра занятости ДНР», по состоянию на ноябрь число ищущих работу составляет 42272 человека.
Главное управление статистики Донецкой области пока только представило данные по состоянию на октябрь, передают novosti.dn.ua.
Согласно им, число зарегистрированных безработных на подконтрольной Украине территории области – 10723 человека.
Сегодня в Донецке глава «ДНР» Денис Пушилин во время открытия конференции по вопросам трудоустройства выпускников вузов заявил, что сейчас число безработных в возрасте до 35 лет составляет около 15 тысяч человек.
«Особенно непросто найти работу выпускникам с высшим образованием, не имеющим трудового стажа или получившим невостребованную специальность», – добавил Пушилин, говоря о подконтрольной ему территории.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, работа, центр занятости, безработный, ДНР, Пушилин
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