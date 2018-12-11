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Обстрелян дорожный коридор перед КПВВ «Марьинка»
Оккупанты Донбасса продолжает применять оружие в пределах определенных гуманитарных дорожных коридоров, как в часы работы пунктов пересечения линии разграничения, так и в нерабочее время, сообщает avdeevka.city.
Так, 10 декабря, в 21:35, со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосту первого оборонительного рубежа перед КПВВ «Марьинка». В это время контрольно-пропускные операции были завершены, в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь в ответ не открывался. К счастью, пострадавших нет.
Провокационные действия российско-оккупационных войск направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ, отмечают в ГПСУ. И подчеркивают: несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.
Теги: Донбасс, Марьинка, дорога, обстрел, КПВВ
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