Под Мариуполем опять стрельба

11.12.2018 09:31

У Мариуполя зафиксирован вооруженный инцидент.

В понедельник, 10 декабря, формирования «ДНР» вели обстрелы с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Чермалыка. Как сообщает пресс-служба штаба ООС, всего на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов, в четырех из них применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

По данным разведки ВСУ, в минувшие сутки со стороны формирований ОРДЛО один человек убит, трое получили ранения.