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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем опять стрельба

11.12.2018 09:31
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Под Мариуполем опять стрельба

У Мариуполя зафиксирован вооруженный инцидент.
В понедельник, 10 декабря, формирования «ДНР» вели обстрелы с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Чермалыка. Как сообщает пресс-служба штаба ООС, всего на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов, в четырех из них применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.
По данным разведки ВСУ, в минувшие сутки со стороны формирований ОРДЛО один человек убит, трое получили ранения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики, обстрелы
 
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