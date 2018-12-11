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Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
11.12.2018 07:28
В одном из сообществ в социальных сетях опубликованы фото из «национализированного» главарями ОРДО супермаркета «Амстор», расположенного в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, пишет ДонПресс.
Как отмечают авторы фото на сегодняшний день цены на продукты следующие*(цена за кг):
масло подсолнечное — 73−87 руб за литр;
соль — 11 руб
сахар — 43−47 руб
Овощи и фрукты:
лук — 27−43 руб
чеснок — 155 руб
свекла — 22 руб
морковь — 23 руб
картофель — 22 руб
яблоки — 54−66 руб
хурма — 53−63 руб
апельсин — 86 руб
мандарин — 75 руб
помидор — 141 руб
При этом на снимках видно, что большая часть товара предлагается со скидкой и в ранее популярном и многолюдном супермаркете очень малолюдно.
Теги: Донецк, Донбасс, сахар, супермаркет, яблоки, цены
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