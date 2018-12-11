Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»

11.12.2018 07:28

В одном из сообществ в социальных сетях опубликованы фото из «национализированного» главарями ОРДО супермаркета «Амстор», расположенного в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, пишет ДонПресс.

Как отмечают авторы фото на сегодняшний день цены на продукты следующие*(цена за кг):

масло подсолнечное — 73−87 руб за литр;

соль — 11 руб

сахар — 43−47 руб

Овощи и фрукты:

лук — 27−43 руб

чеснок — 155 руб

свекла — 22 руб

морковь — 23 руб

картофель — 22 руб

яблоки — 54−66 руб

хурма — 53−63 руб

апельсин — 86 руб

мандарин — 75 руб

помидор — 141 руб

При этом на снимках видно, что большая часть товара предлагается со скидкой и в ранее популярном и многолюдном супермаркете очень малолюдно.