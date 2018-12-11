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Санкции ЕС за "выборы" в ОРДЛО: назван поименный список
В список вошли одни из самых опасных для суверенитета Украины людей. Совет Европейского Союза внес изменения в существующий санкционный список – записал туда новые имена людей, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, пишет Диалог.
Об этом стало известно благодаря опубликованному решению в Официальном журнале ЕС. Согласно информации, персональные санкции решили вводить, в частности, в отношении девяти человек, которые считаются причастными к организации так называемых выборов на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. В связи с данными установками, преступные лица больше не смогут въехать на территорию государств - членов ЕС и, что немаловажно, все их активы, если таковые имеются, на территории указанных стран замораживаются. В обновленный "Черный список" ЕС вошли следующие имена:
- Леонид Пасечник
Так называемый глава "ЛНР". Фактически этот человек стал лидером луганских боевиков еще до "выборов" - после заявления Игоря Плотницкого об уходе с соответствующего поста в ноябре 2017 года.
Владимир Бидевка
Так называемый глава парламента "ДНР". До событий на Донбассе некоторое время исполнял обязанности депутата Донецкого областного совета (2010-2012 гг.), а также народного депутата Украины (2012-2014 гг.). И туда, и туда он прошел по спискам от Коммунистической партии.
Денис Мирошниченко
Так называемый глава парламента "ЛНР". До событий на Донбассе был членом правления луганской областной организации "Молодые регионы", а также являлся помощником депутата Луганского городского совета от "Партии регионов" Олега Акимова.
Ольга Позднякова
Председатель так называемой "ЦИК ДНР". Гражданка Российской Федерации. На родине Позднякова известна как политик регионального разлива. С 2007 года она являлась членом партии "Единая Россия". Была депутатом городской Думы г. Шахты по округу № 16.
Елена Кравченко
Председатель так называемой "ЦИК ЛНР". До событий на Донбассе работала начальником Ровеньковского городского отдела уголовно-исполнительной инспекции Государственной пенитенциарной службы Украины. По образованию юрист. Крайне интересно, что в санкционный список ЕС по каким-то причинам не попал Денис Пушилин, который в результате непризнанных "выборов" был назначен "главой ДНР".
Теги: Донбасс, выборы, список, санкции, ОРДЛО
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