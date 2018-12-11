В «ДНР» из продажи почти пропала мука

11.12.2018 16:49

На временно оккупированных территориях Донецкой области из продажи пропала мука для выпечки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов сообщают, что из продажи практически пропала мука для выпечки. В некоторых магазинах её нет совсем, в некоторых продается мука очень низкого качества. При этом на упаковках указан производитель, ранее выпускавший качественную муку, а в упаковке мука низких сортов с мусором. Подобная картина наблюдается и во временно оккупированной Горловке. Кроме того, из продажи пропали весовые макаронные изделия «по бюджетным ценам».

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«На базе на опте тоже нет муки ©»,

«А вы заметили, что почти везде из продажи пропала мука, а где ещё есть, то цена космос. На базе на опте тоже нет муки»,

«Будни дыры»,

«Та, друзья мои нет сегодня в Парусе последнюю забрала начинаю мандражировать из-за этих порядков!!»,

«Мука есть… но 2 вида, отвратительного качества (Еленовская и Урожай)… требует дополнительного просеивания… ибо с комками и мусором..»,

«Раньше до войны Еленовская была офигенная мука...»,

«Раньше — да… а сейчас увы… хотя «Урожай» еще хуже...»,

«Да мне родня рассказывает какой там мусор продается. Печально все это...».