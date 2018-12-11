В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование

11.12.2018 14:35

Франция одобрила финансирование строительства завода по очистке воды в Мариуполе. Об этом сообщается на странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

Финансирование строительства завода по производству питьевой воды и соответствующей инфраструктуре в Мариуполе будет осуществляться в форме казначейского займа. Для реализации данного проекта Министерство экономики и финансов Франции одобрило финансирование в размере 64 миллионов евро.

Как уточнили в сообщении, займ будет выделен после подписания финансового протокола между правительствами Французской республики и Украины, для чего на этой неделе в Киев прибудет официальная делегация.