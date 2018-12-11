В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов

11.12.2018 15:51

За прошедшие сутки насчитано 12 обстрелов позиций ВСУ. В большинстве случаев наши военнослужащие вынуждены были отвечать огнем из штатного пехотного вооружения.

Потерь среди защитников Украины не допущено, сообщают в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.

Луганское направление

Здесь противник 4 раза вел огонь из различных образцов вооружения.

Так, минометные обстрелы с применением калибра 82 мм наблюдались под Зайцево и Хутором Вольным, а защитники Новоалександровки зафиксировали разрывы еще нескольких мин калибра 120 мм.

Кроме того, эти населенные пункты, а также в район Новозвановки находились под огнем из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства.

Донецкое направление

На этом участке насчитано 8 раз нарушений режима тишины.

В частности, возле н.п. Березовое, Чермалык, Пески, Невельское, Марьинка, Опытное и шахта Бутовка неприятель применял гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. Также около 21:00 в окрестностях Опытного зафиксирован снайперский огонь противника.

Ночью было выпущено несколько мин калибра 82 мм по защитникам шахты Бутовка, также поздно вечером несколько мин калибра 82 и 120 мм разорвалось в районе Песок.

Обстановка на сегодня, 11 декабря

С полуночи, по состоянию на 12:00, состоялось 4 вооруженных провокации со стороны НВФ.

Около 01:00 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции у поселка Пески, а утром, после 07:00, против защитников Чермалыка применялись гранатометы.

С 10:00 начался обстрел из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Марьинки и Красногоровки.

Наши бойцы несколько раз адекватно подавляли активность неприятеля, используя штатное дежурное оружие.

Потерь среди украинских армейцев с начала текущих суток нет.