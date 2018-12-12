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"Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ
Жители террористической "ДНР", которые поддерживали "русский мир", все больше теряют симпатии к боевикам и начинают прозревать.
Так, блогер Фашик Донецкий в соцсети Twitter показал рассуждения одного из сепаратистов оккупированной Горловки, который заподозрил нечто неладное в пропаганде боевиков, передает "Диалог.UA".
Сторонник оккупантов "раскусил" многочисленные страшилки террористов о "наступлении ВСУ". Сообразительный житель осознал, что разрекламированные байки об атаках украинской армии – манипуляция жителями псевдореспублик и их страхами.
Сепаратист отмечает, что местным "моют мозг", поскольку жизнь в "республике" далеко не сахар, люди находятся на грани выживания. Он добавляет, что боевики обставляют все так, чтобы в ОРДЛО боялись войны и не задавали вопросы, почему дорожают продукты, бензин, почему мизерные зарплаты и пенсии и неподъемные налоги.
На скотские условия в "Л/ДНР" обратил внимание и украинский журналист Денис Казанский, который отметил, что цены на продовольствие в "республиках" выше, чем в Украине, зарплаты по 2-3 тысячи гривен.
Однако боевикам удается убедить нищих людей в том, что им угрожают "фашисты, хунта и негритянские снайперы", чтобы местные не подавали голос.
Отметим, что главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил, что цены в фейковой республике будут расти, а на рост зарплат нет ресурсов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, сепаратисты, ДНР, ЛНР, боевики
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