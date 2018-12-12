Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях

12.12.2018 15:14

На конец нынешней недели Россия назначила дату начала масштабной военной операции против Украины сразу по нескольким направлениям.

В рамках атаки Москвы в районе 15 декабря боевики "ДНР" могут начать масштабные боевые действия на Донбассе.

Об этом заявил известный военный эксперт Алексей Арестович, описав контуры разработанного в Москве плана по масштабной дестабилизации и боевым действиям в Украине. Уже в конце текущей недели в Украине могут начаться опасные процессы, которые с третьей декады месяца могут приобрести по-настоящему угрожающий характер. Кремль может попытаться реализовать давно заготовленный "перешеечный сценарий", воспользовавшись сразу несколькими предлогами.

«Прогнозы сложные», - сказал UAportal военный обозреватель и блогер Алексей Арестович и пояснил, почему. "Судя по тому, что происходит, в том числе и анонсированное в "ДНР" якобы наступление ВСУ на Мариуполь, я думаю, что речь может идти о запуске азовско-крымского перешеечного сценария.

Россияне давно подготовились его запустить, но до последнего времени у них просто не было дат", - заявил он. Арестович отметил, что именно 15 декабря в Киеве должен состояться Объединительные собор православных церквей, который станет одним из самых важных этапов получения украинской автокефалии.

Согласно опубликованным данным, Москва попытается использовать сразу несколько поводов, однако главным из них станет сценарий "религиозной войны" в Украине. "Теперь, когда есть дата Объединительного православного собора, я думаю, можно ожидать, что где-то в районе 15 числа начнутся какие-то телодвижения у нас, типа православные взбунтовались, не допустят раскола и так далее. Если эти сценарии будут удачными, то где-то к 20 числу, возможно, начнется движение на Донбассе.

Под видом того, что, дескать, ВСУ ведь провоцировали, а мы только отвечаем.

И, возможно, Россия попытается сделать какие-то шахматные ходы в районе Бердянска, Мариуполя и Крымского перешейка, потому что проблема воды и водоснабжения Крыма стоит очень остро.

Я не думаю, что они пойдут на открытое вторжение. Но может быть такой сценарий: местная самооборона начнет устанавливать там очередные "народные республики" под предлогом усталости от религиозного конфликта, экономического беспредела киевских властей. И Россия придет на помощь своим "православным братьям".

То есть один из основных вопросов состоит в том, что граждане россияне будут делать у нас к концу декабря в связи с Томосом.

Грицак ведь недаром говорит о том, что в случае религиозного конфликта в Украине существует угроза открытого вторжения России (глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что имеют место «целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия», которые, по его словам, «могут стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну», -ред). Он же не фантазер. Он озвучивает конкретные данные, которые ему поступили.

Он говорит о том, что, видимо, знает. Кстати, эта упредительная мера – запрет на въезд в Украину взрослых россиян-мужчин - была связана и с тем, чтобы сюда не заехали все эти православные монахи, казачки и все прочие.

Поэтому как бы нас к концу декабря ни ждало очень серьезное обострение в Херсонской области, в Запорожской и в Донецкой. И тогда логика всех действий России, включая захват моряков, будет ложиться в этот сценарий. А поводом будут религиозные волнения в Украине. Мы, конечно, как-то будем справляться с этой ситуацией.

Но очень вероятен сценарий военного и гражданского обострения. Бунты, захваты админзданий, разборки и прочее. Так что прогнозы сложные", - предупреждает о серьезной опасности Арестович.



Источник: https://www.dialog.ua