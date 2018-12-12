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В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)
В «ДНР» на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. Об этом сегодня, 11 декабря, говорится в сюжете, опубликованном в соцсетях.
На видео видно, что в одном из местных супермаркетов есть мука одного сорта по цене 70 руб. за двухкилограммовую пачку (примерно 29 грн. по местному курсу). Более дешевые сорта муки отсутствуют.
«Вчера была, разобрали», – поясняют ситуацию продавцы.
Аналогичная ситуация и на рынке. «Муки нет. Разобрали всю», – говорят торговцы.
Еще в одном супермаркете пояснили, что продают муку не более трех пачек в одни руки, по 37 руб.(15,54 грн. по местному курсу).
Еще в одном магазине продают муку «Алтайская сказка» по 71 руб., и то осталось 3 пачки. «А ее разбирают», – констатируют повышенный спрос продавцы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, магазин, продукты, мука, ажиотаж, ДНР, ОРДО
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