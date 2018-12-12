В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»

12.12.2018 18:00

Оккупационные «власти ДНР» резко уменьшили сумму задолженности за электроэнергию при котором абоненту «отрежут свет». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» резко уменьшили сумму задолженности за потребленную электроэнергию при достижении которой абоненту «отрежут свет». Такой подход возмутил не только простых людей, но и сторонников «ДНР». Ранее отключение могло было быть при задолженности 2000 р., теперь эта сумма урезана вдвое. Некоторым «свет отрезают» даже до достижения указанной суммы, «авансом». Главный нюанс – платное подключение.

То, что задолженности образовываются у большинства людей не от хорошей жизни, а из-за того, что у людей нет денег, не работы, как следствие, нет зарплаты. Даже те, кто получает зарплату, еле стягивает концы с концами. Если человек заболевает, ему на за что лечиться.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Вести из гетто»,

«Новости для тех кто голосовал за Пушилина. Раньше обрезали свет при задолженности 2000 р а теперь с 1000 р. У соседа 950 долг, уже пришли обрезать. Подключение платное, само собой! П.С. Это только начало!».

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