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В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике
В магазинах неподконтрольного украинскому правительству Донецке из супермаркетов и небольших магазинов исчезает мука, а та, что ест в наличии неожиданно стала дороже. Об этом сообщают местные жители в соцсети.
Так, в одном из сообществ в соцести опубликовали видео, на котором местный житель пытается найти причину и интересуется у продавцов, почему в продаже нет муки местного производства. При этом другие пользователи в комментарии к видео отмечают, что возможно, это связано с плохими урожаями или грядущим подорожанием:
«Что происходит с мукой в Донецке? Очередное подорожание грядет?
Даже российскую муку по 71 руб. разбирают»
«Местной еленовской, которая в 2 раза дешевле была, даже на опте нет»
«У нас в киоске, где обычно 3−4 сорта муки, стоит только «Макфа» по 70+ за 2 кг «
«Инфа прошла по «сарафанному», что мука местного производства будет по 100 рубасов. Вот люди и прикинули, что выгоднее купить сейчас даже Макфу по 70р, пытаются запастись, вполне нормальная стратегия выживальщиков «
«Я ж умру без муки, я ж пеку… а без пельменей жить не могу»
«Заявили же, что с пшеницей в этом году плохо, хлеб подорожал».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, мука, паника
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