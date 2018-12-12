В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике

12.12.2018 21:30

В магазинах неподконтрольного украинскому правительству Донецке из супермаркетов и небольших магазинов исчезает мука, а та, что ест в наличии неожиданно стала дороже. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Так, в одном из сообществ в соцести опубликовали видео, на котором местный житель пытается найти причину и интересуется у продавцов, почему в продаже нет муки местного производства. При этом другие пользователи в комментарии к видео отмечают, что возможно, это связано с плохими урожаями или грядущим подорожанием:

«Что происходит с мукой в Донецке? Очередное подорожание грядет?

Даже российскую муку по 71 руб. разбирают»

«Местной еленовской, которая в 2 раза дешевле была, даже на опте нет»

«У нас в киоске, где обычно 3−4 сорта муки, стоит только «Макфа» по 70+ за 2 кг «

«Инфа прошла по «сарафанному», что мука местного производства будет по 100 рубасов. Вот люди и прикинули, что выгоднее купить сейчас даже Макфу по 70р, пытаются запастись, вполне нормальная стратегия выживальщиков «

«Я ж умру без муки, я ж пеку… а без пельменей жить не могу»

«Заявили же, что с пшеницей в этом году плохо, хлеб подорожал».

Источник: https://donpress.com