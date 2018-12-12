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Архив - Донецкая область

В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены

12.12.2018 17:00
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В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены

Во временно оккупированной Горловке жители города встревожены появившимся на улицах вооруженным патрулем. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке на центральных улицах появился патруль из вооруженных боевиков «ДНР». отличительная черта патруля — красные повязки на рукаве. Некоторые горловчане считают, что это патруль «комендатуры». Впрочем, каким бы ни был этот «патруль» его называют «полицаями».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«А шо это за патрули по Горловке ходят? Три человека, с автоматами и красными повязками на рукавах. Типа дружинники какие-то или что По Победы видел их»,

«Это патруль комендатуры. По Победе они давно ходят»,

«Я там редко хожу просто. Понял, благодарю)»,

«Комендачи»,

«Это местные полицаи».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, патруль, вооружение, ДНР
 
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