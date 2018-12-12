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В Мариуполе мужчина напал на полицейского
Жителя Мариуполя (Донецкая обл.) привлекают к ответственности за нападение на майора полиции. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.
В пресс-службе сообщили, что мужчина ударил полицейского, который прибыл на вызов от граждан, и распылил в лицо слезоточивый газ. 34-летний сотрудник полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, получил химический ожог роговицы глаз.
«11 декабря, на линию 102 поступил звонок от жительницы Мариуполя о том, что во дворе многоэтажного дома появилась подозрительное временное сооружение – трейлер. На место прибыли сотрудники Левобережного отделения полиции, представители местной власти и общественности. Было установлено, что документов на размещение объекта нет, поэтому по решению Мариупольского горсовета коммунальными службами незаконная постройка была демонтирована и транспортирована на полигон твердых бытовых отходов. На полигоне владелец трейлера начал блокировать работу коммунальщиков и устроил конфликт. На место для обеспечения общественного порядка была вызвана полиция. В ходе конфликта мужчина нанес майору полиции телесные повреждения и распылил средство слезоточивого действия в лицо полицейского и местного жителя», – рассказали в полиции.
Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция
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