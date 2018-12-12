В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ

12.12.2018 11:30

В зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов со стороны НВФ, в результате боевых действий двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Подразделения НВФ обстреляли позиции в районах Опытного, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Славного и Чермалыка. При этом противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

По данным украинской разведки, один член НВФ был уничтожен, а еще пять — ранены

С начала текущих суток противник обстрелял Тарамчук на Донецком направлении, при этом потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Источник: https://donpress.com