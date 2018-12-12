Главная / Новости / Донецкая область / В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ
Последние новости раздела
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ 07:25
- Санкции ЕС за "выборы" в ОРДЛО: назван поименный список22:02
- Боевики “ДНР” готовят очередную диверсию21:27
- На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине19:53
- В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта18:50
- «Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году17:50
В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ
12.12.2018 11:30
В зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов со стороны НВФ, в результате боевых действий двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Подразделения НВФ обстреляли позиции в районах Опытного, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Славного и Чермалыка. При этом противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.
По данным украинской разведки, один член НВФ был уничтожен, а еще пять — ранены
С начала текущих суток противник обстрелял Тарамчук на Донецком направлении, при этом потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
Читайте также:
- За сутки ранено трое украинских военных
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО
- С начала августа в зоне АТО - 480 обстрелов, 4 погибших, около 50 раненых
- "Грады" на Донбассе играют в прятки с ОБСЕ
- В зоне АТО "гибриды" дерут глотку и ведут стрельбу: опубликовано видео
- "Россия беззубая" - боец АТО представил пронзительные стихи о войне (ВИДЕО)
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ 07:25
- Санкции ЕС за "выборы" в ОРДЛО: назван поименный список22:02
- На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен21:29
- Боевики “ДНР” готовят очередную диверсию21:27
- Пасечник нашел новое применение бывшему магазину «АТБ»20:24
- На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине19:53
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- Погода: синоптики прогнозируют метели и сильные снегопады11:16
- Расклады для "Шахтера" перед последним матчем группового турнира ЛЧ11:00
- Над всей планетой нависла угроза войны: Путину мало Украины, он собрался "защищать права русских" по всему миру 10:45
- На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?10:30
- В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани10:15
- В США одобрили быстродействующее лекарство от гриппа10:00
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод09:30
- «Взвешенные решения»: В Украине подорожает тепло 09:15
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»