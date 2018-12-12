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Архив - Донецкая область

«Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных

12.12.2018 15:30
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«Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных

Первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что из неподконтрольного Украине Луганска на подконтрольную Украине территорию перемещены 42 человека, осужденные еще до начала агрессии РФ в 2014 года и пожелавшие отбывать наказание в украинских тюрьмах.

На своей странице в соцсети Геращенко сообщила:

«Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 человека из оккупированного Луганска».

Она добавила, что перемещение заключенных состоялось при участии уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее Офиса и представителей СБУ. По ее словам, уже завтра будет продолжено перемещение лиц, осужденных до начала войны, из неподконтрольного Украине Донецка.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, заключенные, ОРДЛО
 
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