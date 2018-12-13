Артиллерией боевиков уничтожено 22 жилых дома в Пивденном

13.12.2018 08:27

Как сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), подразделения НВФ продолжают намеренно обстреливать мирное население вдоль линии разграничения на Донетчине.

«По данным отчета СММ ОБСЕ, 9 декабря БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал минимум восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигару в Пивденном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка. С помощью БПЛА СММ также удалось увидеть 12 домов на южной оконечности вышеупомянутой улицы и два жилых дома примерно в 250 м к востоку с аналогичным характером разрушений», -сообщают в Украинской стороне СЦКК.

Отмечается, что согласно оценке Миссии, повреждения зданиям были причинены попаданиями артиллерийских снарядов.

«Зафиксированные СММ ОБСЕ разрушения жилых домов в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований подтверждают и дополняют информацию, которую зафиксировали наблюдатели украинской стороны СЦКК

Подобные действия РФ свидетельствуют о ее нежелании соблюдать режим прекращения огня, сознательном невыполнении Минских договоренностей, заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе, — подчеркнули в сообщении.