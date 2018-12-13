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Архив - Донецкая область

Из "ДНР" в Украину перевели заключенных

13.12.2018 17:43
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Из "ДНР" в Украину перевели заключенных

Сегодня, 13 декабря, в рамках договоренностей, ранее достигнутых в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом, пишет Трибун.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Так, по ее словам, на подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 13 человек из оккупированного Донецка.
"Да, эти люди нарушили закон, но они также украинские граждане и мы, как правовое государство, должны заботиться и о соблюдении их прав. Тем более, есть немало фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы", - пишет Геращенко.
Отмечается, что украинская сторона, настаивая на немедленном освобождении заложников, предлагает 27 декабря провести следующий этап освобождения в формате 66/19.
"Мы категорически против деструктивной позиции ОРДЛО, которые по указанию своих московских кураторов продолжают включать в свои списки россиян, осужденных за участие в войне", - подчеркнула Геращенко. Также она добавила, что россиян украинская сторона готова передать РФ в обмен на политзаключенных Кремля, в формате 23/23 27 декабря.



Теги: Украина, Донбасс, заключенные, ДНР
 
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