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Как на Донетчине работает резиденция Святого Николая

13.12.2018 15:45
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Как на Донетчине работает резиденция Святого Николая

Третий год подряд в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) работает резиденция Святого Николая. Приобщают детей к сказке сотрудники и студенты Покровского педагогического колледжа.
Как пояснила «Донецким новостям» замдиректора колледжа по воспитательной работе Дарья Кабанова, охватить всех детей Покровска своим вниманием у помощников Святого Николая, в роли которых выступают студенты, нет возможности. Поэтому сюда приглашают начальные классы из школы №12 (базовая, именно туда ходят учащиеся педколледжа на практику), а также детей с особенными потребности из центра соцреабилитации «Милосердие».
Именно ребята из «Милосердия» были в резиденции, когда ее посетил корреспондент «Донецких новостей». Особенные детки разных возрастов внимательно слушали рассказ о Святом Николае, с удовольствием фотографировались возле оленей, в санях, в комнате писем Чудотворцу. Тут же – стилизованный камин, на котором – икона и ящик для писем детворы.
«Дети как дети: просят здоровья, конфет, игрушек, хорошо учиться. В прошлом году многие желали мира. Особенно детки из семей переселенцев. Писали: "Я хочу мира - и вернуться в Донецк". В этом году пока таких писем не было», – делится Дарья Кабанова.
Студент-первокурсник Влад показывает ребятам фокусы. Студенты колледжа предлагают аквагрим, проводят мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Маленькие гости мастерят открытки, новогодние украшения, венки, шишки, игрушки.
Резиденция будет работать до понедельника, 17 декабря. Следующий день посвятят подготовке к театрализованному представлению «Ходит миром доброта Николая». Его покажут 19 декабря, непосредственно в праздничный день. Участниками действа станут и ребята, которым прямо в резиденции раздают слова. В конце праздника все юные гости получат подарки.



Теги: Донбасс, резиденция, Святой Николай, Донетчина
 
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