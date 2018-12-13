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Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница
13.12.2018 19:07
Жительница Горловки, находящейся под контролем НВФ «ДНР», опубликовала на YouTube-канале свежее видео, снятое на улицах города.
Видео было снято в одном из самых людных мест в городе — на площади Победы. Отвыкший взгляд сразу заметит, что автобусные остановки оборудовали навесами, идет укладка новой тротуарной плитки. Очередь у банкомата — также из «нового».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, видео, город, улица, ДНР, НВФ
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