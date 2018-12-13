Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска

13.12.2018 15:30

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области, ликвидирован боевик «ДНР» Бойченко Руслан Анатольевич.

О Бойченко известно, что он родился 21 марта 1983 года, пгт Андреевка Тельмановского района, проживал в Юнокоммунаровске. Ликвидирован 10 декабря 2018 года.