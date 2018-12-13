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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»

13.12.2018 21:03
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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»

Не смотря на заявления главарей боевиков «ДНР» о том, что «потерь нет», боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, в районе Трудовских под Донецком 12 декабря 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» Платонов Даниил Андреевич «Айвер».

О Платонове известно, что он родился 20 октября 1994 года в Донецке.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР, потери
 
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