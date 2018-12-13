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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Морячок»
13.12.2018 07:54
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Морячок». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, в Марьинском районе ликвидирован боевик «ДНР» Ефременко Денис Владимирович с позывным «Морячок»/ «Моряк». О Ефременко известно, что он родился в Моспино Донецкая области 22 декабря 1985 года, ликвидирован 9 декабря 2018 года в Марьинском районе.
Источники также сообщают, что Ефременко был снайпером убившим в зоне АТО добровольца Василия Слипака.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР
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