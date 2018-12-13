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Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага
Украинское государство продолжает укреплять свои оборонные редуты, и сегодня один из важнейших городов страны стал неприступной крепостью для российского агрессора.
Сообщается, что 12 декабря в районе проведения ООС по приказу генерал-лейтенанта Сергея Наева, являющегося Командующим объединенных сил Украины, была проведена тренировка подразделений зенитно-ракетных войск, которые вооружены ЗРК "С-300" во время выполнения ими задач согласно назначения, уведомляет "Диалог.UA".
В данной тренировке были задействованы силы и средства ПВО Объединенных сил, где украинские воины усовершенствовали навыки, а также провели слаживание дежурных боевых расчетов, в ходе которых были изменены усиления пунктов управления и контроля воздушного пространства в зоне непосредственной ответственности.
Стоит отметить, что важнейшую роль отвели и тренировке расчетов и обслуживания подразделений зенитно-ракетных войск и противовоздушной обороны Сухопутных войск из состава ООС, осуществлявших поиск, распознавание, а также захват контрольной цели на ее сопровождение и условное уничтожение.
Также было уведомлено о том, что личный состав данных подразделений, который был привлечен к подобного рода тренировкам, сумел выполнить задание в полном объеме. Напоследок войска ПВО операции Объединенных сил гордо заявили: "Небо под замком!"
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, агрессор, ВСУ, ООС
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