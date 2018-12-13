России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением

13.12.2018 13:12

Россия в очередной раз предала и бросила жителей оккупированной части Донбасса, отказавшись поддержать закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ для жителей "Л/ДНР".

Об этом сообщила сторонница боевиков Оксана Шкода на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Стало известно, что законопроект Константина Затулина о гражданстве для жителей "Л/ДНР" правительство России "слило в унитаз" и отказалось поддерживать.

"Други, плохая новость. Стало известно, что все поправки, которые вносил Константин Затулин в закон о гражданстве, предполагающие упрощение его получения для соотечественников из Украины и Донбасса, правительство РФ слило в унитаз.

И все это, несмотря на публично озвученную во время обсуждения заявления Госдумы о провокациях Украины поддержку Володина. Превед, Медвед!(" - написала она.

При этом сторонники "ДНР" бросились обвинять российские власти в предательстве своих сторонников, которых Москва в очередной раз обманула и бросила.