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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря

13.12.2018 08:42
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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 235 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/65;
«Марьинка» - 0/70;
«Новотроицкое» - 20/40;
«Гнутово» - 20/20.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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