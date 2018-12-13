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"Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
Закон об упрощении гражданства РФ для жителей Донбасса, которое обещал лично президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, не увидит мир. О проблемах со скандальным законопроектом рассказала "журналистка" и одиозная помощница Виктора Медведчука Оксана Шкода, передает "Диалог.UA".
"Плохая новость. Стало известно, что все поправки, которые вносил Константин Затулин в закон о гражданстве, предполагающий упрощение его получения для соотечественников из Украины, правительство РФ слило в унитаз", - сообщила поклонница агрессора Путина.
Новость прокомментировал в своем telegram-канал "экс-разведчик" террористической "ДНР" Евгений Тинянский. Он не удивился очередному предательству Кремля. "Слушайте, друзья, вы реально надеялись на Затулина? Серьезно? Я знаю Затулина как любителя присвоить чужие идеи и как человека, который без толку занимается порядка 20 лет русской темой, на которую тратятся миллионы. Где результат? Может депортация "ополченцев" и есть тот результат?" - возмутился поклонник "русского мира".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, гражданство, ДНР, ЛНР
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