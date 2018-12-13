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"Толерантность нам дорого обходится", - в Сети рассказали о наказании студентки, поклонницы "ДНР", из Запорожья
Соцсети были возмущены "наказанием" фанатки фейковой республики, которая учится в запорожском университете. Переселенка Алина Афонина, которая осваивает профессию юриста в Запорожском НТУ, "прославилась" своими антиукраинскими публикациями в соцсетях и фотографиями с оккупированных территорий. На "деструктивные материалы" девушки в Сети обратил внимание депутат ВРУ Игорь Мосийчук, который обратился в прокуратуру, передает "Диалог.UA".
За открытую поддержку врага украинцев Алину "наказали" проведением профилактической беседы, после которой она якобы заняла проукраинскую позицию, что возмутило пользователей Сети.
Так, о "наказании" для поклонницы террористической "ДНР" высказался офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. Он выразил убеждение, что сепаратистка свою позицию не изменила и такая толерантность Украине очень дорого обходится.
Другие комментаторы разделили мнение офицера.
Теги: Донбасс, Запорожье, наказание, ДНР, студентка
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