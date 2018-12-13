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В ОРДО объяснили подорожание топлива «тенденцией на мировом рынке»
13.12.2018 12:09
Оккупационная «власть ДНР» намерена повысить цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом заявил журналистам «министр транспорта» Дмитрий Подлипанов, передает donpress.com.
По его словам, повышение цен на топливо объясняется «тенденцией на мировом рынке»:
«Незначительный рост цены, который наблюдается на сегодняшний день по Республике, составляет по ценам на бензин не более 2% и не более 4% на дизельное топливо».
Также, Подлипанов уточнил, что рост цены на топливо никак не повлияет на стоимость пассажирских перевозок. Он добавил:
«Снижение цен, которое было в ноябре, практически в эквиваленте компенсирует их сегодняшний рост».
Теги: Донбасс, бензин, подорожание, рост цен, дизельное топливо, повышение, ДНР
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