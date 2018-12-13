В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией

13.12.2018 21:32

На так называемом «государственном предприятии» «Теплицы Донбасса» в ОРДО остались неубранными целые плантации овощей.

Об этом рассказал в соцсети Facebook ведущий программы «Народный контроль» на одном из местных телеканалов Сергей Карпий, передает donpress.com.

Он опубликовал снимки с гниющими на грядках овощами — сладким перцем, капустой, баклажанами. По его словам, с ситуацией должны разобраться «народные контролеры», которые, якобы, уже задали вопросы профильному «министерству».

Известно, что «Теплицы Донбасса» принадлежали бывшему «главе ДНР» Александру Захарченко и бывшему «министру доходов и сборов» Александру Тимофееву «Ташкенту».

В комментариях к публикации сообщают, что в Старобешевсом районе Донецка также стоят неубранными поля с подсолнечником. А между тем, жители временно неподконтрольной территории Донетчины страдают от существенного повышения цен на продукты.