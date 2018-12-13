В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР

13.12.2018 12:51

Победительницей конкурса красоты в так называемой республике ДНР стала жительница Авдеевки (подконтрольная Украине часть Донбасса) Оксана Юдина.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram-канале, передает apostrophe.ua.

"Конкурс красоты в Дирляндии. Победительница Оксана Юдина из Авдеевки. 8 участниц конкурса приехали на него с подконтрольной Украины территории.

Данные пр@ститутки поехали развлекать террористов которые убивают украинцев.

Интересно, где будет тратить 200.000 кровавых рупей которые получила победительница Ксения?

Скорее всего как всегда, в Киеве или где-то в Карпатах... На толерантность мы уже наступили в 2014 году, снова те же грабли, те же самые ошибки", - написал военнослужащий.