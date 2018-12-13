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Архив - Донецкая область

ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник снизил число ударов

13.12.2018 09:01
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ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник снизил число ударов

12 декабря российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник продолжает применять запрещенное "Минском" оружие.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское – на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.

Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук – на Донецком направлении.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, в течение 12 декабря, два боевика получили ранения.

В ходе текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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