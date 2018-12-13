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«Завезли много емкостей с аммиаком». Главари «ДНР» озвучили новый фейк о ВСУ
13.12.2018 14:46
На территорию консервного завода в Мариуполе Донецкой области по данным «разведки ДНР» бойцы ВСУ якобы завезли большое количество емкостей, предположительно с аммиаком. Об этом заявил «начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов, пишет ДонПресс.
Представитель НВФ отметил:
«На территории консервного завода по улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком. Свидетели утверждают, что емкости были привезены военными с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича».
Теги: Донбасс, Мариуполь, аммиак, ДНР, фейк
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