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Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 14 декабря, о задержаниях на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах за минувшие сутки.
13 декабря правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут на Донбассе службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны трое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям.
Контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и из нее, проследовало более 40 тысяч человек и 4808 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 42 лицам.
Кроме того, в КПВВ выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму более 41 000 гривен, отметил Жуганов.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ, ООС
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