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Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие
В течение 13 декабря российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС).
Противник продолжает применения вооружения, запрещенное минскими соглашениями. В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.
Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка , Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.
В результате боевых действий вчера два украинских военных погибли. По данным разведки, 13 декабря трое оккупантов были уничтожены и четверо получили ранения.
В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, обстрелы, ООС
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