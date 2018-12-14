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Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»
На неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей оккупационная «власть» запугивает местных жителей «бомбардировкой» неподконтрольной украинскому правительству Горловки. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
На своей странице в соцсети он пишет, что в ОРДО заявляют, что подготовкой «химатаки» якобы занимаются иностранцы:
«На фоне «обещанных» Кремлем «химических атак ВСУ с помощью иностранных военных специалистов», в «ДНР» и «ЛНР» среди рядовых НВФ и местного населения распространяются всевозможные слухи. В частности — о якобы готовящейся «бомбардировке Горловки химическими бомбами».
Также, НВФ сообщают о «прибытии на фронт под Донецком в распоряжение ВСУ «цистерн с отравляющими газами с надписями на немецком языке под охраной Правого сектора», и о том, что в ряде прифронтовых населенных пунктов, где проживает «большое количество пророссийски настроенного населения», в связи с чем украинское командование «испытывает присланное Западом химическое оружие на местных жителях».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, химическое оружие, ДНР, ОРДО
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