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Архив - Донецкая область

Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди

14.12.2018 21:15
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Сегодня, 14 декабря, 40 машин не смогли пересечь КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«Каргилл в сторону Украины ночует машин 40», – говорится в сообщении.

В комментариях пересекающие линию разграничения отмечают, что сегодня проезд через этот КПП был затруднен.

В частности, со стороны «ДНР» стоящие в очереди автовладельцы перекрывали движение из-за того, что «пограничники ДНР» пропускают так называемых «льготников» за взятки.

  • Раиса: «Люди из машин цепочкой стоят на дороге и не пропускают наглых платников»;
  • Алина: «Вернулись, от чего ушли… В 15-м такое было, по 8 часов стояли, перла только суперльгота (жалко людей, которые в очереди стоят), осатанеют теперь совсем вояки».

Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, а также что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у пересекающих линию разграничения, пересекающие описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре.

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Александровка, блокпост, ДНР
 
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