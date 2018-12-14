Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео

14.12.2018 15:00

Блокпосты на Бахмутском направлении, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям, собирают гигантские очереди не только из автомобилей, но и из пешеходов. Видео одной из таких очередей DonPress прислал горловчанин Михаил Светлов.

Он выезжал в Бахмут из Горловки 12 декабря текущего года. Около 10:00 он добрался к блокпостам на автобусе, которому фактически негде было остановиться.

«Выходили мы (пассажиры) из автобуса прямо в пешую очередь, которая не только не вмещалась в „вольер“, но и тянулась до самых туалетов… Думаю, не менее 600 человек! Оценив критически свои шансы (часа три стояния в очереди при сАмом оптимистическом раскладе!), я ринулся в автобус, водитель которого „любезно согласился“ (а точнее — зазывал!) довезти желающих до „нуля“ за 250 рублей», — рассказал горловчанин.

Это позволило ему пройти процедуру досмотра всего за 40 минут.

«Повезло, что не оказалось „талончиков“, которые третью неделю подряд заполняют все пассажиры „бусов“ при прохождении паспортного контроля. В них каждый пишет свои данные (Ф.И.О., дату рождения, номер телефона, IMEI телефона) и вкладывает в паспорт при проверке. На сбор этих данных уходит много времени. В общем, на выезд я „проскочил“ довольно удачно (за 250 рэ и 40 минут), учитывая огромную очередь пешеходов!» — рассказал Михаил Светлов.

Возвращаясь обратно, он увидел, что очереди стали только больше

«Я еще никогда не видел, чтобы очередь пешеходов на въезд в Горловку была ТАКОЙ ДЛИННОЙ. Снова из автобуса прямиком в очередь. Очень много людей… Справедливости ради хочу заметить, что в „сетке“ стояли не по пять-шесть в ряду, а по два-три человека. Паспортный контроль я прошел за 1 час 20 минут, (могло быть и хуже!). На выходе ждал неприятный сюрприз — снова очередь, немалая, на городской автобус. Мне удалось сесть только в четвертый автобус», — рассказал горловчанин.

По его словам, на блокпостах работают таксисты-частники, которые предлагают свои услуги всем желающим за 100 рублей с человека до «Кочегарки».

«14-й и 100-ка ходили хорошо, поэтому я провел в этой очереди 25 минут и, совершив посадку в 14-й, поехал домой. Повезло с погодой, иначе было бы еще менее „приятно“! Вывод: если денег нет — то одевайтесь потеплее, ибо стоять приходится долго», — предупреждает автор.

Источник: donpress.com