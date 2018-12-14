- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ14:15
- Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»13:48
- Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды 13:40
- В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»12:48
СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил, реализуя оперативную информацию, обнаружили в Донецкой области схрон с военными средствами поражения. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.
Тайник был обустроен в одном из гаражей Константиновки, который находится неподалеку от жилых домов, школы, почтового отделения и газораспределительного пункта. Из тайника правоохранители изъяли 34 реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7, 22 выстрела к СПГ-9, 12 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и 34 кумулятивных снаряда к РПГ-7.
Также оперативники спецслужбы обнаружили 2 противотанковые мины УДШ, 38 ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, 3 противотанковые мины ТМ-62м и пять запалов-инициаторов к противотанковых мин МВЧ, две мины МОН-90 и МОН-100, две жимовые мины, четыре артиллерийских танковые снаряды ОФ-26 калибра 125 мм, почти тридцать тысяч патронов различного калибра, два килограмма пластида и полтора килограмма тротила.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, оружие, СБУ, схрон
- СБУ выявила в Запорожье огромный арсенал оружия (ВИДЕО)
- В Донецкой области СБУ обнаружила очередные схроны оружия (ФОТО)
- Мужчина пытался провезти через границу самодельный пистолет
- В Донецкой области силовики обнаружили очередной тайник с боеприпасами
- У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили
- У сообщников бачевского смертника были поддельные паспорта и оружие
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ14:15
- Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»13:48
- Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды 13:40
- В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»12:48
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- Военный эксперт: захватить Украину по Львов Путину не по зубам, а вот взять Харьков, Чернигов, Сумы – очень даже возможно16:15
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- В Фастове взорвалась пятиэтажка (ВИДЕО)15:55
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- Похоже на митинг: Марчук рассказал о переговорах по Донбассу в Минске15:31
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- В Германии узаконили третий пол14:30
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем