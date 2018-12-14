В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу

14.12.2018 07:15

Жители временно оккупированного Донецка встревожены тотальной проверкой, устроенной боевиками «ДНР» в городе. Кроме того, люди слышали стрельбу. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку на дорогах города. Кроме того, люди слышали выстрелы и вой сирен. Однако, «официально» ничего не сообщается.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Везде по этому поводу тишина © Ага, писали о стрельбе из автоматов неподалёку «Донецк 14.35 к Сити пару минут назад сильный грохот (взрыв?), сейчас стрелковое»»,

«Вчера в районе Сити, кто то скем мала мало стрелял средь бела дня. Везде по этому поводу тишина. Может как то связано»,

«Донецк 11.30 д Мак.Шоссе, Горностаевская шмон в обе стороны. Университетская, Россини шмон в обе стороны. Опять ДРГ ищут?!»

«… чи грошенята на святкування НР?!»,

«Это ближе))»,

«Говорят по всему городу так»,

«Под мостом вояки»,

«Донецк 15.20 д???»,

«Шо то много сегодня по городу с сиренами ездят!».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Следует напомнить, что немногим ранее сегодня в одном из поселков временно оккупированной Макеевки наблюдалось большое количество вооруженных боевиков «ДНР».