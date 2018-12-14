- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"
В "ДНР" сообщили, что Халина арестовали в рамках расследования одного из громких "уголовных дел" в ОРДО.
Речь идет о захвате собственности в "агропромышленном комплексе ". Ущерб якобы составил 850 млн рублей, передает "Диалог.UA".
В пресс-службе фейковой "генеральной прокуратуры "ДНР" рассказали, что экс-зама одиозного "министра" доходов и сборов Тимофеева ("Ташкента") обвиняют в превышении служебных полномочий.
Сообщается, что Михаил Халин и его сообщники превысили полномочия при осуществлении процедуры признания бесхозяйным имущества ООО "Колос Д" и передачи его в собственность ГП "Заря Агро", по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 338 "УК" "ДНР". Халин арестован, ему предъявлено обвинение согласно фейкового "УК" "ДНР".
Источники из "ДНР" подчеркивают, что в ОРДО под арест сегодня попадают многие члены из команды уничтоженного Захарченко. Нынешний главарь "ДНР" Пушилин таким образом "выдавливает" из "власти" ставленников экс-главаря боевиков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Ташкент, арест, Захарченко
- В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко
- В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- В Донецке - передел власти: арестован "министр доходов и сборов"
- Две донецких семьи могут лишиться квартир за коммунальные долги
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Рада приняла важный закон о популярном спиртном напитке17:49
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Погода «заморозит» украинцев: появился прогноз на выходные17:15
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем