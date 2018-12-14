В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"

14.12.2018 18:56

В "ДНР" сообщили, что Халина арестовали в рамках расследования одного из громких "уголовных дел" в ОРДО.

Речь идет о захвате собственности в "агропромышленном комплексе ". Ущерб якобы составил 850 млн рублей, передает "Диалог.UA".

В пресс-службе фейковой "генеральной прокуратуры "ДНР" рассказали, что экс-зама одиозного "министра" доходов и сборов Тимофеева ("Ташкента") обвиняют в превышении служебных полномочий.

Сообщается, что Михаил Халин и его сообщники превысили полномочия при осуществлении процедуры признания бесхозяйным имущества ООО "Колос Д" и передачи его в собственность ГП "Заря Агро", по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 338 "УК" "ДНР". Халин арестован, ему предъявлено обвинение согласно фейкового "УК" "ДНР".

Источники из "ДНР" подчеркивают, что в ОРДО под арест сегодня попадают многие члены из команды уничтоженного Захарченко. Нынешний главарь "ДНР" Пушилин таким образом "выдавливает" из "власти" ставленников экс-главаря боевиков.



Источник: www.dialog.ua