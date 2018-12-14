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В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
Сегодня вечером жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня вечером вздрогнули от мощного взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальной сети.
В своих комментариях люди пишут, что взрыв прогремел около 20:00 по местному времени. По их словам, мощный звук был слышен практически во всех районах города:
«В сторону Марьинки вроде минусонули, был на улице аж подпрыгнул, текстиль»
«Донецк 19−02к: что-то бахнуло?»
«Донецк, текстиль похоже на минус ооочень сильный, сторона Марьинки, падение не слышу»
«Донецк 20.03 д Центр услышал залп Абакумова, пока единичный бах, сильный, окна трухануло хорошо».
Часть дончан предполагает, что взрыв погремел в центре города, так как во многих домах центральных районов задрожали окна:
«Донецк кого взорвали??»
«Заперевальный, тоже услышали»
«Весь город слышал»
«Калиновка, ДОБ, задрожали стекла»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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