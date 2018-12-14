В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике

14.12.2018 19:42

Сегодня вечером жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня вечером вздрогнули от мощного взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальной сети.

В своих комментариях люди пишут, что взрыв прогремел около 20:00 по местному времени. По их словам, мощный звук был слышен практически во всех районах города:

«В сторону Марьинки вроде минусонули, был на улице аж подпрыгнул, текстиль»

«Донецк 19−02к: что-то бахнуло?»

«Донецк, текстиль похоже на минус ооочень сильный, сторона Марьинки, падение не слышу»

«Донецк 20.03 д Центр услышал залп Абакумова, пока единичный бах, сильный, окна трухануло хорошо».

Часть дончан предполагает, что взрыв погремел в центре города, так как во многих домах центральных районов задрожали окна:

«Донецк кого взорвали??»

«Заперевальный, тоже услышали»

«Весь город слышал»

«Калиновка, ДОБ, задрожали стекла»

Источник: https://donpress.com