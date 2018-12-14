- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ14:15
- Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»13:48
- Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды 13:40
- В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»12:48
- В «ДНР» заявили о ранении мирного жителя в Донецке12:34
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности 11:15
- Война на Донбассе: за минувшие сутки погибли двое украинских бойцов11:00
- С КПП «ДНР» «Александровка» мужчину увезла «скорая»10:18
ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ
В четверг, 13 декабря, была продлена работа КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области для оформления всех прибывших на подконтрольную властям территорию. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
«Вчера решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших из временно оккупированной территории Украины около 17 часов, то есть по истечению установленного графика пропускных операций», – написала Карпиленко.
Она добавила, что провокация со стороны незаконных вооруженных формирований не достигла своей цели. «37 автомобилей и более 100 человек были оформлены в установленном порядке и пропущены на контролируемую территорию», – сообщила пресс-секретарь.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?
- Губернатор Донетчины сегодня пообещал: на пунктах пропуска станет легче
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Госпограслужба сообщила о провокациях боевиков в Донбассе
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ14:15
- Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»13:48
- Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды 13:40
- В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»12:48
- В «ДНР» заявили о ранении мирного жителя в Донецке12:34
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности 11:15
- Война на Донбассе: за минувшие сутки погибли двое украинских бойцов11:00
- С КПП «ДНР» «Александровка» мужчину увезла «скорая»10:18
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»14:47
- В Германии узаконили третий пол14:30
- ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ14:15
- ПриватБанк сделал важное заявление14:00
- Горловку готовят к «бомбардировке химическими бомбами»13:48
- Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды 13:40
- Порошенко анонсировал новый сокрушительный удар по РФ: "Россия будет сурово наказана" 13:28
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев13:10
- Киру Найтли наградили Орденом Британской империи13:00
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем