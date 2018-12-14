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«Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин

14.12.2018 21:00
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«Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин

Так называемый замкомандующий корпусом Минобороны «ДНР» Эдуард Басурин сегодня, 14 декабря, сообщил, что якобы из-за подготовки Вооруженными силами Украины к возможному наступлению на мариупольском направлении, боевики «республики» приведены в полную боевую готовность, передает replyua.net

Кроме того, Басурин отметил, что в «ДНР» обеспокоены тем, что якобы ВСУ укомплектованы «боекомплектами» для тяжелого вооружения. В частности, об этом много писали местные СМИ. «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», - сообщил террорист. Так называемый замкомандующий корпусом Минобороны «ДНР» Эдуард Басурин сегодня, 14 декабря, сообщил, что якобы из-за подготовки Вооруженными силами Украины к возможному наступлению на мариупольском направлении, боевики «республики» приведены в полную боевую готовность, передает replyua.net

Кроме того, Басурин отметил, что в «ДНР» обеспокоены тем, что якобы ВСУ укомплектованы «боекомплектами» для тяжелого вооружения. В частности, об этом много писали местные СМИ. «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», - сообщил террорист. 



Теги: Донбасс, война, ДНР, Басурин, ОРДО
 
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